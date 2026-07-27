Zabıta ekiplerinden dilencilere operasyon

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, dilencilik yaptığı belirlenen 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların dini ve insani duygularını istismar eden kişilere yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 2 bin 900 lira nakit para ele geçirildi. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanan kişilerin üzerinden çıkan paraya da el konuldu.

Belediye yetkilileri, vatandaşların duygularını istismar eden kişilere yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.