Erzincan'da Doğal Gaz Sızıntısı Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Erzincan'da Doğal Gaz Sızıntısı Kontrol Altına Alındı

Erzincan\'da Doğal Gaz Sızıntısı Kontrol Altına Alındı
24.06.2026 02:57
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Erzincan'da inşaat sahasında meydana gelen doğal gaz sızıntısı ekiplerce kontrol altına alındı.

Erzincan'da şehir merkezindeki bir inşaat sahasında meydana gelen doğal gaz sızıntısı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İnönü Mahallesi 17. Sokak'ta bulunan Merkez Çarşısı inşaat alanında doğal gaz kokusu hisseden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, doğal gaz ekipleri sızıntının kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle gaz akışı kesilerek sızıntı kontrol altına alındı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekiplerin gerekli güvenlik tedbirlerini almasının ardından bölgedeki risk ortadan kaldırıldı.

Sızıntının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, Erzincan, 3. Sayfa, İnşaat, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da Doğal Gaz Sızıntısı Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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