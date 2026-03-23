Erzincan\'da Doğalgaz Hattı Kopması Paniğe Neden Oldu

Erzincan'ın Mimar Sinan Mahallesi'nde devam eden bir inşaat çalışması sırasında yaşanan doğalgaz hattı kopması, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, inşaat sahasında yürütülen kazı çalışmaları esnasında kepçenin yer altındaki doğalgaz bağlantı hattına zarar vermesi sonucu gaz kaçağı meydana geldi.

Olayın fark edilmesinin ardından durum hızla yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve doğalgaz dağıtım şirketine bağlı teknik ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Olası bir patlama riskine karşı inşaat alanı ve çevresi emniyet çemberine alınırken, kontrollü bir şekilde güvenlik sağlandı.

Doğalgaz ekipleri kaçağın yaşandığı noktaya müdahale etti. İlk olarak hattaki gaz akışı kesilerek risk minimize edildi. Ardından hasar gören boru üzerinde onarım çalışması başlatıldı. Ekiplerin titiz ve hızlı çalışması sayesinde doğalgaz hattındaki arıza giderildi ve bölgedeki tehlike tamamen ortadan kaldırıldı.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, çevrede bulunan vatandaşlar tehlikenin eşiğinden dönüldüğünü ifade etti.

Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması adına inşaat ve altyapı çalışmalarında gerekli izinlerin alınması ve yer altı hatlarının konumlarının önceden tespit edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca vatandaşların bu tür durumlarda panik yapmadan yetkili birimlere haber vermeleri gerektiği hatırlatıldı. - ERZİNCAN