Erzincan'da ekimde denetlenen 8 bin 831 araç ve sürücüden 1 bin 615'ine ceza kesildi - Son Dakika
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Erzincan'da ekimde denetlenen 8 bin 831 araç ve sürücüden 1 bin 615'ine ceza kesildi

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Erzincan\'da ekimde denetlenen 8 bin 831 araç ve sürücüden 1 bin 615\'ine ceza kesildi
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Erzincan'da ekim ayında yapılan trafik denetimlerinde 8 bin 831 araç ve sürücü kontrol edildi, 1 bin 615 trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi. Denetimlerde 55 araç trafikten men edilirken 25 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Erzincan'da trafik ekiplerince ekim ayında gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 831 araç ve sürücü kontrol edildi, kurallara uymadığı belirlenen araç ve sürücülere 1 bin 615 trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki sorumluluk bölgesinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ekim ayı boyunca denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdü.

Bu kapsamda 55 araç trafikten men edilirken, 25 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Okul servislerine yönelik denetimlerde ise 140 okul servis aracı ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda 7 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 35 okul servis aracı sürücüsüne, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 609 öğrenciye, 345 sürücüye, 440 yayaya ve 270 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne eğitim verildi.

Ekipler, ekim ayında toplam 1 bin 699 kişiye trafik güvenliği konusunda eğitim ve bilgilendirmede bulundu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünün trafik güvenliğinin artırılması, kazaların önlenmesi ve sürücülerin bilinçlendirilmesine yönelik denetim ve eğitim çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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