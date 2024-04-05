Erzincan'ın Yaylabaşı Mahallesinde gece saatlerine arazide çıkan örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yaylabaşı'nda arazide kuru otların ve bazı ağaçların tutuştuğunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini engellediler. Yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışması yapıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da gece saatlerinde çıkan örtü yangını itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
Bursa Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi için operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan ve izinsiz olarak çalıştırılan 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Ayrıca, düzensiz göçmenlere barınma ve iş imkanı sağlayan kişiler de gözaltına alındı.
Adana'da bir apartmana giren ve bir evden 100 gram altın çalan 4 kadından biri yakalanarak tutuklandı. Diğer 3 kadın ise hala firari durumda.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan operasyonda, S.A'ya ait bir depoda yapılan aramada 190 bin dolu, 340 bin boş makaron, kaçak 120 kilogram kıyılmış tütün ile 2 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. S.A. gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Tekirdağ Çorlu'da iş ortağıyla yaşanan anlaşmazlık sonucu çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İş ortağı tarafından bıçaklanan bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.
Erzincan merkez Yunus Emre Mahallesinde, sokakta paten kayan 7 yaşındaki kız çocuğu, karşıya geçmeye çalışırken kadın sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne giren 25 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Gemi Adamlar ve sualtı polisleri tarafından bulunan gencin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?