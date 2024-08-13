Erzincan\'da Güven ve Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

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Erzincan'da polis ekipleri tarafından, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için alınan tedbirler kapsamında güven ve huzur uygulaması belirli periyotlarda gerçekleştiriliyor.

Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde şahısların GBT sorgusu yapıldı. Araç, park ve bahçe, işyerleri denetlendi.

Yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN