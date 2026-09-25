Erzincan\'da güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Aydoğdu başkanlığında düzenlendi

Erzincan'da güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Aydoğdu başkanlığında düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Valiliğinde düzenlenen güvenlik ve asayiş toplantısına Vali Hamza Aydoğdu başkanlık etti. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak ile İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz'ün katıldığı toplantıda kent genelindeki güvenlik ve asayiş konuları ele alındı.
Erzincan'da güvenlik ve asayiş toplantısı, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilikte düzenlenen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak ile İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz katıldı.
Toplantıda kent genelindeki güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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