Erzincan\'da evinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.

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MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı•
Erzincan'da evinde Hint keneviri yetiştiren 1 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında merkez ilçede 1 şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 18 kök kenevir bitkisi, 85 gram kenevir tohumu, 1 adet iklimlendirme sistemi ve yasadışı kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN
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