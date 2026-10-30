Erzincan\'da hurdaların yanmasıyla çıkan yangını itfaiye kontrol altına aldı

Erzincan kent merkezinden görülen ve vatandaşların dikkatini çeken yangının, çöp alanında bulunan hurdaların yanması sonucu çıktığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, çöp alanında bulunan hurdalar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.