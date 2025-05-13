Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde il merkezinde 16 ekip 48 polisin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı.
Uygulama kapsamında; Erzincan merkezde faaliyet gösteren toplam 16 umuma açık yer ve mekan denetlendi. Yapılan uygulama kapsamında il genelinde 322 şahsın GBT kontrolü yapılırken herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Huzur Uygulaması - Son Dakika
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