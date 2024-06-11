Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Huzur Erzincan 24' Uygulaması - Son Dakika
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Huzur Erzincan 24' Uygulaması

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Huzur Erzincan 24' uygulamasında, 26 umuma açık iş yeri denetlendi, 128 araç ve motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca 850 kişinin GBT sorgusu yapıldı ve 326 araç ve motosiklet kontrol edildi. Motosiklet kullanıcılarına koruyucu kask ve abartı egzoz konularında idari işlemler yapıldı.

11.06.2024 08:45
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 32 ekip 130 personelin katılımıyla "Huzur Erzincan 24" Uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada; 26 umuma açık iş yeri denetlendi, 128 araç ve motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı, toplam 850 şahsın GBT sorgusu ve 326 araç/ araç sürücüsü ve motosikletin kontrolü yapıldı. Motosiklet kullanıcılarına koruyucu kask kullanım konularında ve abartı egzoz konularında idari işlemler yapıldı.

Ayrıca motosiklet kullanıcılarına yönelik koruyucu kask konularında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Huzur Erzincan 24' Uygulaması - Son Dakika
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