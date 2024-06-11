Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 32 ekip 130 personelin katılımıyla "Huzur Erzincan 24" Uygulaması gerçekleştirildi.
Yapılan uygulamada; 26 umuma açık iş yeri denetlendi, 128 araç ve motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı, toplam 850 şahsın GBT sorgusu ve 326 araç/ araç sürücüsü ve motosikletin kontrolü yapıldı. Motosiklet kullanıcılarına koruyucu kask kullanım konularında ve abartı egzoz konularında idari işlemler yapıldı.
Ayrıca motosiklet kullanıcılarına yönelik koruyucu kask konularında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Huzur Erzincan 24' Uygulaması - Son Dakika
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