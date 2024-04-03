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Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığı Faaliyetleri - Son Dakika
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Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığı Faaliyetleri

Erzincan\'da İl Jandarma Komutanlığı Faaliyetleri

Erzincan'da Mart 2024 ayında gerçekleştirilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında toplam 144 olay meydana geldi. Bu olayların %96'sı aydınlatıldı. Ayrıca, yapılan faaliyetler sonucunda aranan şahıslar yakalandı, kayıp şahıslar bulundu ve suç unsurları ele geçirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında ise internet sitelerine erişim engellendi ve vatandaşlara siber suçlarla ilgili eğitimler verildi.

03.04.2024 10:04  Güncelleme: 10:07
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Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığınca, Mart 2024 ayında icra edilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 65 asayiş, 1 kabahat, 60 takibi gereken, 12 kaçakçılık, 5 siber ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 144 olay meydana geldi. 140 olayın yüzde 96'sı aydınlatıldı.

İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 168 bin 419 şahıs ile 16 bin 621 aracın sorgulaması yapılarak, 236 aranan şahıs yakalandı ve kayıp olarak aranan 2 şahıs bulundu. İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 1 adet tabanca ele geçirildi. Ay içerisinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 16.824 araç kontrol edilmiş, 55.766 şahıs sorgulaması yapılarak, 136 araç ve şahıs hakkında toplam 458.471 TL cezai işlem uygulandı, 4 aranan araç, 3 aranan şahıs yakalandı, 4 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınarak 41 araç trafikten men edildi.

İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 40 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 21 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılarak, 5 adet müstehcen içerikli ve 443 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 448 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, vatandaşların siber suç mağduru olmalarının engellenmesi ve siber suçlarla ilgili kişisel korunma tedbirleri çerçevesinde bilinçlendirilmeleri maksadıyla; "Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri" kapsamında 126 vatandaş ve kurum personeline eğitim verildi.

İcra edilen 12 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 17 şahıs hakkında işlem yapılarak, 2 şahıs tutuklandı ve 4 şahısta adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İcra edilen operasyonlar sonucunda 4 gr skunk, 181 gr. kubar esrar, 3 gr kenevir tohumu, 3 gr. bonzai, 686 adet narkotik/psikotrop tablet ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 1 tabanca, 18 tabanca mühimmatı, 1 adet av tüfeği, 15 adet av tüfeği mühimmatı, 4 adet cep telefonu, 2 adet flash bellek, 1 adet masa üstü bilgisayar, 12 adet senet ve 2 adet sahte pasaport ele geçirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığı Faaliyetleri - Son Dakika

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