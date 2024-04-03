Erzincan\'da İl Jandarma Komutanlığı Faaliyetleri

Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığınca, Mart 2024 ayında icra edilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 65 asayiş, 1 kabahat, 60 takibi gereken, 12 kaçakçılık, 5 siber ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 144 olay meydana geldi. 140 olayın yüzde 96'sı aydınlatıldı.
İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 168 bin 419 şahıs ile 16 bin 621 aracın sorgulaması yapılarak, 236 aranan şahıs yakalandı ve kayıp olarak aranan 2 şahıs bulundu. İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 1 adet tabanca ele geçirildi. Ay içerisinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 16.824 araç kontrol edilmiş, 55.766 şahıs sorgulaması yapılarak, 136 araç ve şahıs hakkında toplam 458.471 TL cezai işlem uygulandı, 4 aranan araç, 3 aranan şahıs yakalandı, 4 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınarak 41 araç trafikten men edildi.
İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 40 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 21 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılarak, 5 adet müstehcen içerikli ve 443 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 448 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, vatandaşların siber suç mağduru olmalarının engellenmesi ve siber suçlarla ilgili kişisel korunma tedbirleri çerçevesinde bilinçlendirilmeleri maksadıyla; "Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri" kapsamında 126 vatandaş ve kurum personeline eğitim verildi.
İcra edilen 12 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 17 şahıs hakkında işlem yapılarak, 2 şahıs tutuklandı ve 4 şahısta adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İcra edilen operasyonlar sonucunda 4 gr skunk, 181 gr. kubar esrar, 3 gr kenevir tohumu, 3 gr. bonzai, 686 adet narkotik/psikotrop tablet ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 1 tabanca, 18 tabanca mühimmatı, 1 adet av tüfeği, 15 adet av tüfeği mühimmatı, 4 adet cep telefonu, 2 adet flash bellek, 1 adet masa üstü bilgisayar, 12 adet senet ve 2 adet sahte pasaport ele geçirildi. - ERZİNCAN
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ilçesinde düzenledikleri operasyonda bir depoda yapılan aramalarda 190 bin adet içi doldurulmuş sigara ve 120 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik polisi tarafından yapılan çalışmada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 170 gram eroin, 5 uyuşturucu hap ve 8 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuşa teşvik ve yer temin etmek suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan bir Kırgızistan uyruklu kadını yakaladı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satma ve hırsızlık gibi suçlardan toplamda 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan bir şahsı takibe aldı. Şahıs, Büyükkalecik beldesinde yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Mart ayı boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde 626 araç ve 157 sürücüyü trafikten men etti. Denetimler sonucunda uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullanan 13 sürücünün ehliyetlerine geçici süreyle el konuldu. Ayrıca Mart ayında 75 trafik kazası meydana geldi.
Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu Erkilet mevkiinde meydana gelen kazada, kamyonetin işçi servisine çarpması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde çalındığı sanılan 15 adet küçükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan detaylı araştırma sonucu hayvanların hırsızlık olmadığı tespit etti. Bulunan koyunlar sahibine teslim edilirken, R.D. jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Düzensiz göçle mücadele amacıyla Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine gönderildi. Komandolar, sorumluluk bölgelerinde düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin yakalamalarında aktif rol üstlenecek.
Van'da DEM Parti'den Belediye Başkanı olarak seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı. HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, DEM Parti'ye destek açıklaması yaparken, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise HÜDA PAR'a tepki gösterdi.
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