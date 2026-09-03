Erzincan\'da jandarma ağustos ayında 259 olayı kayıtlara geçti, yüzde 98\'i aydınlatıldı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca ağustos ayında yürütülen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık, narkotik ve terör faaliyetleri kapsamında 259 olay meydana geldi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ağustosta 122 asayiş, 4 kabahat, 122 takibi gereken, 7 narkotik, 3 siber ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 259 olay kayıtlara geçti. Olayların yüzde 98'i aydınlatıldı.

Asayiş faaliyetleri kapsamında 152 bin 381 kişi ile 55 bin 169 aracın sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda 349 aranan kişi ve 7 aranan araç yakalandı, kayıp olarak aranan 6 kişi bulundu.

Çalışmalarda 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 bıçak ve 91 uzun tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.