Erzincan'da jandarma ağustos ayında 259 olayı kayıtlara geçti, yüzde 98'i aydınlatıldı - Son Dakika
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Erzincan'da jandarma ağustos ayında 259 olayı kayıtlara geçti, yüzde 98'i aydınlatıldı

Erzincan\'da jandarma ağustos ayında 259 olayı kayıtlara geçti, yüzde 98\'i aydınlatıldı
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, ağustos ayında asayiş, trafik, siber, kaçakçılık, narkotik ve terör faaliyetleri kapsamında 259 olay meydana geldiğini ve yüzde 98'inin aydınlatıldığını duyurdu. Trafik denetimlerinde 4 milyon lirayı aşkın ceza uygulanırken, narkotik operasyonlarında 7 kişi tutuklandı, 403 internet sitesine erişim engellendi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca ağustos ayında yürütülen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık, narkotik ve terör faaliyetleri kapsamında 259 olay meydana geldi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ağustosta 122 asayiş, 4 kabahat, 122 takibi gereken, 7 narkotik, 3 siber ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 259 olay kayıtlara geçti. Olayların yüzde 98'i aydınlatıldı.

Asayiş faaliyetleri kapsamında 152 bin 381 kişi ile 55 bin 169 aracın sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda 349 aranan kişi ve 7 aranan araç yakalandı, kayıp olarak aranan 6 kişi bulundu.

Çalışmalarda 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 bıçak ve 91 uzun tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

## Trafik denetimlerinde 4 milyon liranın üzerinde ceza uygulandı

Trafik uygulamalarında 12 bin 123 araç kontrol edilirken, 5 bin 782 kişinin sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde 316 araç ve şahıs hakkında toplam 4 milyon 76 bin 439 lira cezai işlem uygulandı. 3 aranan araç ile 4 aranan kişi yakalandı.

Alkollü araç kullandığı tespit edilen 13 sürücünün ehliyetine el konulurken, 86 araç trafikten men edildi.

403 internet sitesine erişim engeli

Siber faaliyetler kapsamında 53 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapıldı. Suç unsuru tespit edilen 21 hesap veya kişi hakkında işlem gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda 14 müstehcen içerikli, 15 terör örgütü propagandası ve 374 yasa dışı bahis içerikli paylaşımın bulunduğu toplam 403 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

Narkotik operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

Uyuşturucu suçlarına yönelik düzenlenen 7 operasyonda 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı, bunlardan 7'si tutuklandı.

Operasyonlarda 3 cep telefonu, 93 gram bonzai, 428 kök kenevir ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Narkotik, Jandarma, Erzincan, 3. Sayfa, Ağustos, Trafik, Asayiş, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da jandarma ağustos ayında 259 olayı kayıtlara geçti, yüzde 98'i aydınlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da jandarma ağustos ayında 259 olayı kayıtlara geçti, yüzde 98'i aydınlatıldı - Son Dakika
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