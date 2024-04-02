Erzincan\'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Erzincan'da yanlarında bulundurdukları Arapça harflerin yazılı olduğu mermer parçasına göre kaçak kazı yapan 5 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Muhalefet suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde; İl merkezinde S.T., A.C., E.Ş., R.P., ve İ.Ç., isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandılar.
Şahıslardan kaçak kazı esnasında kullandıkları üzerinde Arapça harflerin yazılı olduğu mermer parçası, kazma ve kürekler ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatlarına istinaden şüpheli 5 şahıs hakkında 2863 SKM kapsamında adli tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
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