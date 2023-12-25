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Erzincan'da kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Erzincan'da yapılan operasyonda 3 işyerinde yapılan aramalarda kaçak sigara ve bir miktar tütün ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında tahkikat sürüyor.

Erzincan\'da kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
25.12.2023 - 10:25,
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Erzincan'da kaçak sigara ve bir miktar tütün ele geçirilerek 3 şüpheli yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde;

3 işyeri ve eklentisinde yapılan aramada; 7 bin 820 adet (dal) içine tütün doldurulmuş makaron, 7 adet elektronik sigara likiti, 1 adet elektronik sigara, 101 adet 50 gramlık nargile tütünü, 28 paket sigara ve 10,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bu operasyonda yakalanan şüpheli U.G., K.A. ve M.Y. isimli şahıslar ve ele geçirilen malzemeler hakkında ilgili tahkikat sürüyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Erzincan, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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