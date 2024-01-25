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Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Erzincan'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, kaçak sigara ve suç aletleri bulunduran 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, binlerce mükerrer bandrol, elektronik sigara likiti, bandrolsüz kaçak sigara ve diğer suç aletleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Erzincan\'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı
25.01.2024 - 09:55,
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Erzincan'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda kaçak sigara ve çeşitli suç aletleri bulunduran 4 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçlarının önlenmesi kapsamında; 22 Ocak 2024 tarihinde Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen operasyonda; 4 şüpheli şahsa ait, 7 adreste yapılan aramalarda, 5 bin 200 adet mükerrer bandrol, 264 adet elektronik sigara likiti, bin 312 paket bandrolsüz kaçak sigara, 55 adet manuel sigara sarma makinası, 1 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet fişek, 1 adet teleskopik metal jop ve 2 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında ise, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek suçlarından adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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