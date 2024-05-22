Erzincan'ın Tercan ilçesinde kaybolan kişinin cesedi Fırat Nehri'nde bulundu - Son Dakika
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde kaybolan kişinin cesedi Fırat Nehri'nde bulundu

Erzincan\'ın Tercan ilçesinde kaybolan kişinin cesedi Fırat Nehri\'nde bulundu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşayan Adem Gündoğdu'dan birkaç gündür haber alınamıyordu. Gündoğdu'nun cesedi Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri'nde bulundu. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

22.05.2024 08:26
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde ikamet eden ve birkaç gündür kendisinden haber alınamayan Adem Gündoğdu'nun (60) cesedi Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehrinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tercan'da yaşayan Adem Gündoğdu'dan yakınları birkaç gündür haber alamadı. Durumu jandarmaya haber vererek kayıp olduğunu bildirdiler. Elazığ'ın Keban ilçesi Zırki bölgesi Akçatepe köyü yakınlarında da, Fırat Nehri üzerinde, balıkçılık faaliyeti gerçekleştiren işçiler tarafından su üzerinde hareketsiz şekilde yatan bir kişi fark edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre cesedin, 60 yaşındaki Adem Gündoğdu'ya ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'ın Tercan ilçesinde kaybolan kişinin cesedi Fırat Nehri'nde bulundu - Son Dakika

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