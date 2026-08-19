Erzincan\'da Kaza: Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

Erzincan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazada araç sürücüs yaralandı.

Kaza, Yaylabaşı TOKİ Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen trafik kazası ihbarının ardından ekipler kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede, 34 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptığı ve aracın yan yattığı belirlendi. Tek taraflı meydana gelen kazada araç içerisinde sıkışan kazazedenin çevredeki vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkarıldığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçta yangın çıkma ihtimaline karşı gerekli kontroller yapılırken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Araçtan yola sızan yağ ve yakıt gibi maddelerin başka kazalara neden olmaması amacıyla ekipler tarafından yol yıkandı.