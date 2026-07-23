Erzincan\'da kereste dükkânında yangın

Erzincan'da gece saatlerinde bir kereste dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar oluştu.

İzzetpaşa Mahallesi 860. Sokak'ta bulunan kereste dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerinde bulunan yanıcı malzemeler nedeniyle çevredeki yapılara sıçrama riski oluşturan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, kereste dükkanında maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN