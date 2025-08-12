Erzincan\'da Kovalamaca: 15 Gram Esrar Yakalandı

Erzincan'da kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinden 15 gram esrar ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, Ulalar Mahallesinde gece devriye görevinde şüpheli bir şahsın kaçması üzerine kovalamaca sonucu yakaladılar. Şüphelinin yapılan üst aramasında 15 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ERZİNCAN