Erzincan'da Kurban Bayramı için Polis Ekipleri Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Erzincan'da Kurban Bayramı için Polis Ekipleri Denetimlerini Sürdürüyor

Erzincan'da Kurban Bayramı dolayısıyla polis ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun denetim ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise trafikteki sürücüleri hız ve emniyet kemeri konusunda uyararak bayramlarını kutluyor. Trafik yoğunluğuna karşı alınan tedbirlerin altı çizilirken, sürücülerin telefon kullanmamaları, yorgun araç kullanmamaları, hız limitlerine uymaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Polisler ayrıca vatandaşlara bilgilendirme yaparak ikramlarda bulundu.

18.06.2024 12:05
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Erzincan'da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için polis ekipleri yoğun denetim ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde trafikteki vatandaşların bayramlarını kutlanarak sürücüleri hız ve emniyet kemeri konusunda uyarıyor.

Bayramın üçüncü gününde oluşabilecek trafik yoğunluğu için gerekli tüm tedbirlerin alınıldığının altını çizen ekipler sürücüleri, araç kullanırken telefon kullanmamaları, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, uzun yolculuklarda kısa molalar vermeleri, hız limitlerine uymaları ve emniyet kemerlerini takmaları konularında tedbirli olmaya davet ettiler.

Polisler vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler yapıp ikramlarda bulundular. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Kurban Bayramı için Polis Ekipleri Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Kurban Bayramı için Polis Ekipleri Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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