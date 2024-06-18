Erzincan'da Kurban Bayramı için Polis Ekipleri Denetimlerini Sürdürüyor

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Erzincan'da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için polis ekipleri yoğun denetim ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde trafikteki vatandaşların bayramlarını kutlanarak sürücüleri hız ve emniyet kemeri konusunda uyarıyor.

Bayramın üçüncü gününde oluşabilecek trafik yoğunluğu için gerekli tüm tedbirlerin alınıldığının altını çizen ekipler sürücüleri, araç kullanırken telefon kullanmamaları, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, uzun yolculuklarda kısa molalar vermeleri, hız limitlerine uymaları ve emniyet kemerlerini takmaları konularında tedbirli olmaya davet ettiler.

Polisler vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler yapıp ikramlarda bulundular. - ERZİNCAN