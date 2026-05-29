Erzincan\'da Kurban Bayramı Trafik Denetimleri

Erzincan'da Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında sivil otobüs denetimleri gerçekleştirildi.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, yolcu ve sürücülere çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.
Denetimlerde emniyet kemeri kullanımının önemi, seyir halindeyken cep telefonu kullanımının kazalara etkisi ile güvenli sürüş ve dinlenerek yolculuk yapılmasının gerekliliği anlatıldı.
Ekiplerin, Kurban Bayramı süresince trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - ERZİNCAN
