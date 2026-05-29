Erzincan'da Kurban Bayramı Trafik Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Kurban Bayramı Trafik Denetimleri

Erzincan\'da Kurban Bayramı Trafik Denetimleri
29.05.2026 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da Kurban Bayramı kapsamında sivil otobüslerde denetim yapıldı, bilgilendirme sağlandı.

Erzincan'da Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında sivil otobüs denetimleri gerçekleştirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, yolcu ve sürücülere çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerde emniyet kemeri kullanımının önemi, seyir halindeyken cep telefonu kullanımının kazalara etkisi ile güvenli sürüş ve dinlenerek yolculuk yapılmasının gerekliliği anlatıldı.

Ekiplerin, Kurban Bayramı süresince trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Cep Telefonu, 3. Sayfa, Erzincan, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da Kurban Bayramı Trafik Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
Amasya’da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Kelkit Çayı’na düşen 4 gencin kazadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı Kelkit Çayı'na düşen 4 gencin kazadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı
Aziz Yıldırım’ın Vedat Muriqi’den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
Gelecek sezona yetişecek Ankara yeni stadına kavuşuyor Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor

18:01
Trump: İran konusundaki nihai karar için şimdi toplantı düzenleyeceğiz
Trump: İran konusundaki nihai karar için şimdi toplantı düzenleyeceğiz
17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
16:06
Şırnak’ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
Şırnak'ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
16:05
Tuncay Şanlı başkan oluyor
Tuncay Şanlı başkan oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 18:12:18. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da Kurban Bayramı Trafik Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.