Erzincan'da kuru otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Cengiz Topel Mahallesinde kuru otların bulunduğu alanda sıcak havanın etkisiyle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye haber verdi. Kısa sürede yangın mahalline intikal eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürerek soğutma çalışması yaptılar. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da kuru otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?