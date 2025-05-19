Erzincan\'da Lokanta Çatısında Yangın Çıktı

Erzincan Belediyesinden Buğday Meydanında meydana gelen yangına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 14.00 sularında Erzincan merkez Buğday Meydanı Mevkii'nde bulunan bir lokantanın çatısında yangın çıktığına dair ihbar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmıştır.

İhbarın alınmasının ardından Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Yapılan ilk incelemelerde yangının bir iş yerinin çatısında yoğunlaştığı belirlenmiş ve merdivenli araçlarla hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmiştir.

Yangının büyüme riski taşıması nedeniyle, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın çevredeki diğer işyerlerine sınırlı olarak sirayet etse de, kontrol altına alınarak daha büyük bir felaketin önüne geçilmiştir.

Yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülmüş ve gerekli soğutma çalışmaları yapılmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir.

Soğutma işlemlerinin ardından olay yeri kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, itfaiye ekiplerimiz müdürlüğümüze dönüş yapmıştır. Yangının çıkış sebebine ilişkin incelemeler ilgili birimler tarafından başlatılmıştır." - ERZİNCAN