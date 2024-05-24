Erzincan'da maden faciasıyla ilgili 4 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da maden faciasıyla ilgili 4 kişi daha tutuklandı

Erzincan\'da maden faciasıyla ilgili 4 kişi daha tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelan sonucu 9 işçinin toprak altında kalmasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu sonrası gözaltına alınan şirket çalışanı 4 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

24.05.2024 21:52
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelanla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu sonrası gözaltına alınan şirket çalışanı 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12 oldu.

Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 262 sayfalık bilirkişi raporunda asli kusurlu oldukları kanaatine varılan, şirketteki iş sağlığı güvenliği müdürü S.Ç, operasyon şefi F.Y, proje koordinatörü Ö.A. ve delme patlatma mühendisi M.K, ifadeleri alınmak üzere bulundukları illerdeki adliyelere çağırıldı.

Savcılık sorgusu sonrası 4 zanlı, sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, İliç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da maden faciasıyla ilgili 4 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

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