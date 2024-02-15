Erzincan'da maden kazasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi, kayıp işçilerin arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Erzincan'da maden kazasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi, kayıp işçilerin arama çalışmaları devam ediyor

Erzincan\'da maden kazasında gözaltı sayısı 8\'e yükseldi, kayıp işçilerin arama çalışmaları devam ediyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçi toprak altında kaldı. Kayıp işçilerin kurtarılması için sahada çalışmalar sürerken, soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Gözaltına alınanların 7'si saha sorumlusu, 1 kişi ise sosyal medya üzerinde halkı galeyana getirme suçuyla suçlanıyor.

15.02.2024 13:02
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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Kayıp 9 işçinin arama çalışmaları da alanda sürüyor.

Bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı. 9 işçi toprak altında kaldı. Toprak altında kalan kayıp işçilerin kurtarılması için sahada çalışmalar sürüyor.

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı satısı 8'e yükseldi. Gözaltına alınanların 7'inin saha sorumlusu 1 kişinin de sosyal medya üzerinde halkı galeyana getirme suçu iddiasıyla olduğu belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da maden kazasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi, kayıp işçilerin arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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