Erzincan'da Mahalle Muhtarlarına Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Erzincan'da Mahalle Muhtarlarına Bilgilendirme Toplantısı

Erzincan\'da Mahalle Muhtarlarına Bilgilendirme Toplantısı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, muhtarlarla genel güvenlik konularında işbirliği ve koordinasyon çalışması yapılarak toplumun bilinçlendirilmesi ve toplumsal duyarlılığın arttırılması hedeflendi.

10.07.2024 13:12
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde mahalle muhtarları bilgilendirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplum içerisinde görev yapan, toplumun temsilcisi ve başvuru mercii olan mahalle muhtarlarını bilgilendirdi.

Ekipler mahalle muhtarlarına ziyaret düzenleyerek sorumluluk alanlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Muhtarlarla genel güvenliğe ilişkin konularda toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve toplumsal duyarlılığın arttırılması noktasında işbirliği ve koordinasyon çalışması yürüten polis ekipleri, birlik ve berberlik mesajı verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Mahalle Muhtarlarına Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

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