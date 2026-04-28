Erzincan\'da marketlere sıkı denetim

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren 296 zincir market, Zabıta Müdürü Mehmet Polat koordinasyonunda ekipler tarafından denetlendi. Denetimlerde ürünlerin gramajları, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve hijyen koşulları incelendi.
Yapılan kontrollerde mevzuata aykırılık tespit edilen 4 işletmeye cezai işlem uygulanırken, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konularak imha edildi. - ERZİNCAN
