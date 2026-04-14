Erzincan\'da Motosiklet Kazası

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 400. Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 24 AAN 091 plakalı otomobil ile 24 ACA 358 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtildi. - ERZİNCAN