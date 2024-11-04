Erzincan\'da Okul Çevreleri Denetlendi

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Erzincan'da polis ve jandarma ekiplerince Ekim ayında okul çevreleri ve servis araçlarında denetimler sürdürüldü.

Erzincan Valiliğince, 1 Ekim - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlere ilişkin istatistik paylaşıldı.

107 polis, 287 jandarmanın katıldığı denetimlerde; 248 okul çevresi, 289 okul servis aracı, 304 umuma açık yer denetlenerek 2201 şahıs sorgulandı. - ERZİNCAN