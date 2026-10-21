Erzincan\'da okul çevresinde 4 servis, 28 sivil araç denetlendi, 72 kişi sorgulandı

Erzincan'da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresi denetimleri kapsamında 4 servis aracı ve 28 sivil araç kontrol edildi, 72 kişinin sorgulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezindeki Ziya Gökalp İlkokulu çevresinde Güvenli Okul Önleri Uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 6 ekip ve 12 personel görev aldı. Denetimlerde 4 servis aracı ve 28 sivil araç kontrol edilirken, 72 kişinin de sorgulaması yapıldı.

Uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi.