Erzincan'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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Erzincan\'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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Erzincan'da Atatürk Mahallesi Kırklar Caddesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralıya olay yerinde sağlık ekipleri müdahale ederken polis bölgede güvenlik önlemi aldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzincan'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Kırklar Caddesi'nde meydana geldi. G. G. idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 24 AT 432 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü G. G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralıya olay yerinde müdahale edilirken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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