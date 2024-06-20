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Erzincan'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, 404. sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşamdan müstakil evinin etrafı kiremitten yapılı otoparka aracını park eden vatandaş sabah aracının yandığını fark etti. Durumu itfaiyeye bildirdi. Araç yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında büyük hasar gören otomobil kullanılmaz hale geldi. - ERZİNCAN