Erzincan'da park halindeki otomobil yanarak perte çıktı - Son Dakika
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Erzincan'da park halindeki otomobil yanarak perte çıktı

Erzincan merkez Fatih Mahallesi'nde sabah ezanının okunduğu sırada park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken araç büyük ölçüde zarar gördü.

06.06.2024 09:12
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Erzincan'da park halindeki otomobil yanarak perte çıktı.

Olay, sabah ezanının okunduğu sıralarda Erzincan merkez Fatih Mahallesi 709. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken büyük kısmı yanan araç perte çıktı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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