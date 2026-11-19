Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen Narkorehber faaliyetleri kapsamında 510 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu, Kemah Meslek Yüksekokulu ve Milli Egemenlik Anadolu Lisesinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmada 310 üniversite öğrencisi ve 200 öğrenci velisi olmak üzere toplam 510 kişiye önleyici ve koruyucu tedbirler, kollukla iletişim, suç bildirimi ve UYUMA Projesi hakkında bilgi verildi.

Eğitimlerin ardından katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.