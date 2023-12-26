Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, polislere olay yeri inceleme eğitimi verdi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçelerde görev yapan polislere olay yeri inceleme eğitimi verildi.

Erzincan'ın 8 ilçesinde gerçekleşen eğitimlerde; Olay yerinin korunması ve amacı, maddi delil türleri, tanım ve özellikleri, adli vakalarda ilk ekibin görevleri, sorumlulukları ve maddi delillere yaklaşım tarzı, EYP ve şüpheli paket olaylarında dikkat edilmesi gereken konular ve harekat tarzı gibi konularda toplamda bin 424 polise eğitim verildi. - ERZİNCAN