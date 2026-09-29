Erzincan'da polisten kaçan 3 yabancı uyruklu şüpheli metruk binada yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da polisten kaçan 3 yabancı uyruklu şüpheli metruk binada yakalandı

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Erzincan\'da polisten kaçan 3 yabancı uyruklu şüpheli metruk binada yakalandı
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Erzincan'da Fatih Mahallesi'nde yürütülen polis çalışması sırasında pencereyi kırıp kaçan 3 yabancı uyruklu şüpheli, Başbağlar Mahallesi'ndeki metruk binada ve çevresinde yakalandı. Şüpheliler polis merkezine götürüldü, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Erzincan'da polis ekiplerinin çalışması sırasında pencereyi kırarak kaçan yabancı uyruklu 3 şüpheli, yürütülen takip ve arama çalışması sonucu saklandıkları metruk bina ve çevresinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde daha önceden yerleri belirlenen ve kaçak durumda oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu kişilere yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin çalışması sırasında kaçan 3 şüphelinin yakalanması amacıyla bölgede geniş kapsamlı arama ve takip gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu şüphelilerin Başbağlar Mahallesi'ndeki metruk bina ve çevresinde farklı noktalara saklandıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da polisten kaçan 3 yabancı uyruklu şüpheli metruk binada yakalandı - Son Dakika
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