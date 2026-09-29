Erzincan\'da polisten kaçan 3 yabancı uyruklu şüpheli metruk binada yakalandı

Erzincan'da polis ekiplerinin çalışması sırasında pencereyi kırarak kaçan yabancı uyruklu 3 şüpheli, yürütülen takip ve arama çalışması sonucu saklandıkları metruk bina ve çevresinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde daha önceden yerleri belirlenen ve kaçak durumda oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu kişilere yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin çalışması sırasında kaçan 3 şüphelinin yakalanması amacıyla bölgede geniş kapsamlı arama ve takip gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu şüphelilerin Başbağlar Mahallesi'ndeki metruk bina ve çevresinde farklı noktalara saklandıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.