Erzincan\'da stantlarda 2 bin 100 üniversite öğrencisine terör propagandası anlatıldı

Erzincan'da stantlarda 2 bin 100 üniversite öğrencisine terör propagandası anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında üniversite öğrencilerine terör örgütlerinin eleman kazanma ve propaganda yöntemleri anlatıldı. Kentteki stantlarda 2 bin 100 öğrenciye bilgilendirme yapıldı, broşür dağıtıldı.
Erzincan'da üniversite öğrencilerine yönelik "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında terör örgütlerinin faaliyetleri ve propaganda yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personelince, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminin başlaması dolayısıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
"El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ana Kampüsü ile Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde bilgilendirme stantları açıldı.
Stantlarda öğrencilere terör örgütlerinin eleman kazanma faaliyetleri, hedefleri ve propaganda yöntemleri hakkında bilgi verildi.
Çalışma kapsamında 2 bin 100 üniversite öğrencisine bilgilendirme yapılırken, konuya ilişkin hazırlanan broşürler de öğrencilere dağıtıldı.
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