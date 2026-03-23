Refahiye\'de tarihi lokantada baca yangını paniğe neden oldu

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan tarihi Kuşoğlu Lokantası'nda çıkan baca yangını kısa süreli paniğe yol açtı.

Alınan bilgiye göre, lokantanın bacasından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Refahiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, bacada çıkan yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Yangın, ekiplerin zamanında çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN