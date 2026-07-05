Erzincan\'da ters dönen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

Erzincan'da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan, bariyerleri aşıp ters dönen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Erzincan Çevre Yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde seyir halinde bulunan 06 FUZ 760 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerleri aşarak ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Çukurkuyu Belediyesi itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayı yara almadan atlattığı belirlendi.

Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - ERZİNCAN