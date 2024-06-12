Erzincan'da maden kazasında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında şubat ayında meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan işçilerden kepçe operatörü Mehmet Kazar'ın (57) cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde toprağa verildi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat günü bir maden şirketine ait altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçi toprak altında kalmıştı. Toprak altında kaldıktan 116 gün sonra kepçe operatörü olan Mehmet Kazar'ın cenazesine ulaşıldı. Yapılan işlemlerin ardından Kazar'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Kepçe operatörü Mehmet Kazar, memleketi olan Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yapılan cenaze töreninin ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze törenine Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Sumbas Kaymakamı Furkan Taşkıran, ailesi, akrabaları ve köylüleri katıldı. - OSMANİYE