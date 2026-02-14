Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Erzincan\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
14.02.2026 09:45
Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Erzincan-Erzurum karayolu üzerindeki Akyazı Mahallesi Ekşisu Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi. 03 AIT 412 plakalı hafif ticari araç ile 61 HG 757 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, 2 kişi yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği noktada incelemelerde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Erzincan, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
