Erzincan\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Erzincan-Erzurum karayolu üzerindeki Akyazı Mahallesi Ekşisu Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi. 03 AIT 412 plakalı hafif ticari araç ile 61 HG 757 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, 2 kişi yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği noktada incelemelerde bulundu. - ERZİNCAN