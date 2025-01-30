Erzincan'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki cadde üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü hemen hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı - Son Dakika
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