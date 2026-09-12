Erzincan'da uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvan 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika
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Erzincan'da uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvan 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Erzincan\'da uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvan 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaklaşık 250 metrelik uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvan, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan hayvan, gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edilmek üzere güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaklaşık 250 metrelik uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvan, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu canlı olarak kurtarıldı.

Üzümlü ilçesi Sarılar mevkisinde 16.30 sıralarında bir büyükbaş hayvanın sarp yamaçtan uçuruma yuvarlandığı ihbarı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin koordinesinde AFAD ve jandarma personelinin de desteğiyle çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 6 saat süren özverili çalışmanın ardından uçurumda mahsur kalan büyükbaş hayvan bulunduğu yerden canlı olarak çıkarıldı.

Kurtarılan hayvan, gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edilmek üzere güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Jandarma, Erzincan, İtfaiye, Güncel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvan 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvan 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika
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