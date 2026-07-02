Erzincan'da Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Erzincan'da Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirmesi

Erzincan\'da Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirmesi
02.07.2026 10:19
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Emniyet, 3 bin 920 vatandaşı uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirdi ve farkındalık oluşturdu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, NARKOREHBER ve NARKONOKTA faaliyetleri kapsamında kent merkezi ile ilçelerde 3 bin 920 vatandaşı uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirdi.

Çalışmalar çerçevesinde Tercan, İliç, Kemah ve Kemaliye ilçelerindeki hastaneler, meydanlar, sosyal tesisler, çay bahçeleri ve alışveriş merkezlerinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla Dörtyol Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirme yapılırken, UYUMA uygulaması da tanıtıldı.

Ekipler ayrıca Ordu Caddesi, Saat Kulesi, Dörtyol ve Kızılay Meydanı güzergahındaki esnaf ile vatandaşları ziyaret ederek, uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık çalışması yürüttü.

Bilgilendirme faaliyetinde vatandaşlara NARKONOKTA, NARKOANNE, NARKOREHBER, UYUMA ve NARVAS projeleri hakkında bilgi verilirken, tanıtım broşürleri de dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Erzincan, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirmesi - Son Dakika

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