Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 686 adet sentetik ecza ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Erzincan ili Üzümlü ilçesi mülki sınırları içerisinde 1 araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 686 adet sentetik ecza ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 686 adet sentetik ecza ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer malzemelerle birlikte zanlılar adliyeye sevk edildi. 3 zanlı tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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