Erzincan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 766,65 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Erzincan'daki uyuşturucu operasyonunda polis uygulama noktasında durdurulan bir araçtan 766,65 gram esrar ele geçirilirken 5 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalarda, Türk Ceza Kanunu 188'inci maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna karşı kentte ki Polis Uygulama Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam 766,65 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan uyuşturucu ticareti şüphelileri M.D., O.S., S.K., F.G. ve A.G. emniyette ki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ERZİNCAN