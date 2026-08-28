Erzincan'da Uyuşturucu Taşıyan 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da Uyuşturucu Taşıyan 4 Şüpheli Tutuklandı

Erzincan\'da Uyuşturucu Taşıyan 4 Şüpheli Tutuklandı
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Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 4 kişi, düzenlenen operasyonda tutuklandı.

Erzincan'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesi, suç faillerinin yakalanması ve uyuşturucunun finans kaynaklarının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında yutma yöntemiyle taşındığı belirlenen 137 parça kapsül içerisinde toplam 1 kilo 99,35 gram eroin ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca bir kapsül içerisinde 32,44 gram afyon sakızı ile şüphelilerin kıyafetlerine emdirilmiş halde toplam 1 kilo 536 gram metamfetamin bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan Z.Z.C., F.M., M.J. ve S.N. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Erzincan, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da Uyuşturucu Taşıyan 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Uyuşturucu Taşıyan 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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