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Erzincan'da uyuşturucu madde satan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da uyuşturucu madde satan zanlı tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu madde satmakla suçlanan bir zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, zanlının üzerinde ve ikametinde toplamda 72 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Erzincan\'da uyuşturucu madde satan zanlı tutuklandı
24.01.2024 - 10:40,  Güncelleme: 10:42
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Erzincan'da uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Türk Ceza Kanunu 188 inci maddesi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve Türk Ceza Kanunu 191 inci maddesi "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarına karşı yapılan operasyonda, H.K. isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 13 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Akabinde yapılan çalışmada H.K. isimli şüpheliye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen M.Y.'nin ikametinden çıkan 59 adet sentetik ecza maddesi olmak üzere toplamda 72 adet sentetik ecza ele geçirildi.

H.K. isimli şüpheliye 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldı. M.Y isimli şüpheli ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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