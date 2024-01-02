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Erzincan'da Uyuşturucu Yetiştiricisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Erzincan'da Uyuşturucu Yetiştiricisi Gözaltına Alındı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından evinde uyuşturucu yetiştiren bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 83 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Erzincan\'da Uyuşturucu Yetiştiricisi Gözaltına Alındı
02.01.2024 - 13:15,
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştiren bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Kemaliye ilçesinde 1 şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 83 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet esrar öğütücü, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 148 adet tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet iklimlendirme sistemi ve yasadışı kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ekiplerce yakalanan şüpheli gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da Uyuşturucu Yetiştiricisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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