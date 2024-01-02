Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştiren bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Kemaliye ilçesinde 1 şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 83 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet esrar öğütücü, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 148 adet tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet iklimlendirme sistemi ve yasadışı kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ekiplerce yakalanan şüpheli gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Uyuşturucu Yetiştiricisi Gözaltına Alındı - Son Dakika